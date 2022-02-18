أحمد فتحي: البعض يظهر على السوشيال ميديا ويقلل من الأعمال الفنية

قال الفنان أحمد فتحي، نجم فيلم حامل اللقب، إنه لم يقلق من نجاح فيلم حامل اللقب، موضحًا أن هناك جمهور يعلم معنى الفن، وهناك البعض يظهر على السوشيال ميديا ويقلل من الإعمال.



وأضاف خلال حواره ببرنامج معكم تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة سي بي سي، أن فيلم بنات العم كان أخطر من فيلم حامل اللقب، حقق نجاح.



ولفت إلى أن الفنان هشام ماجد، ومخرج الفيلم المخرج هشام فتحي، كان لديهما قلق من هذا الفيلم، وذلك لوجود رجل حامل، و الذى قام بالدور هشام ماجد.



وعرضت منى الشاذلى مجموعة من الفيديوهات الخاصة بـ كواليس الفيلم، وذلك فى أثناء التصوير.

