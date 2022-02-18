سجدة شكر على مسرح الدوم.. متسابق يبهر الجميع بقصة حب لطيفة.. شاهد

أبهر المتسابق "أحمد الباشا" جميع لجنة التحكيم الخاصة بالمواهب التمثيلية، بمسابقة الدوم المذاعة على قناة أون أي، و ذلك بعد الأداء المميز الذى قدمه.

وقد تألق المتسابق فى " المونولوج العامي" أمام لجنة التحكيم، حيث جسد المتسابق دور شاب يحب فتاة تدعى لطيفة.

وخلال أحداث المشهد تعرضت حبيبته الموجودة فى أحدي قري الصعيد لـ عضة كلب وبعد ذلك تم نقلها لأحد المستشفيات فى القاهرة، وذهب الشاب للكلب لكى يعضه هو الأخر ويكون معها فى المستشفى التى تعالج فيها حبيبته.

وبعد الموافقة عليه من لجنة التحكيم للصعود للدور المقبل، تم توجيه سؤال له :" هو أنت فى الحقيقة بتحب فتاة ومش عارف تقول لها بحبك" فيرد بالفعل أحب، ولكن قمت بالاعتراف لها، و سجد لله شكرًا على الاختيار.

وقد انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط، وانطلاق منافسات المتسابقين، ويذاع على قناة "أون".

وانطلقت مسابقات التقديم التليفزيوني في حلقة اليوم، وضمت لجنة التحكيم الإعلامية لميس الحديدي والإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية جاسمين طه.

ويقوم المسابقون بتقديم تجارب أداء أمام لجنة التحكيم لـ موهبة التقديم التلفزيوني، وتقوم اللجنة بتقييم المتسابقين وإبداء الرأي فيهم .

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

و على سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.