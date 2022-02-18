تصرف غريب من متسابق بـ الدوم بعد رفضه واختيار شقيقه.. شاهد ماذا فعل

أشعل المتسابق أسلام محمد فاروق من أسيوط حماس الحضور و لجنة التحكيم بـ مسابقة الدوم، عندما غنى موال للمطرب الشعب أحمد عدوية.

ووافقت لجنة التحكيم المكونة من الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة، على أسلام الذى يمتلك صوت مميز، وقام الجميع بالتصفيق له، وقام الثلاثة بالتصويت له فى وقت وأحد.

ودخل المتسابق كريم شقيق أسلام، وقام بالغناء ولكن لجنة التحكيم رفضته، وقال الشاعري صوتك حلو و صوتى ليك، بينما قال عمرو مصطفى صوتك حلو بس شبيه لـ شقيقك وتم رفضه، و كذلك تم رفضه من قبل الشاعر أمير طعيمة.

وقال كريم :" كنت عارف .. كنت عارف انه هيتم رفضي، .. وانفعل على المسرح و قام بخلع السماعات على المسرح وقام بترك المسرح قبل أن تنتهى لجنة التحكيم من الحديث".

وانطلقت مسابقات التقديم التليفزيوني في حلقة اليوم، وضمت لجنة التحكيم الإعلامية لميس الحديدي والإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية جاسمين طه.

ويقوم المسابقون بتقديم تجارب أداء أمام لجنة التحكيم لـ موهبة التقديم التلفزيوني، وتقوم اللجنة بتقييم المتسابقين وإبداء الرأي فيهم .

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

و على سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.