مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 18 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وخاصة مباراة الأهلي والهلال السوداني .
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الهلال X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3
أمازولو X حوريا – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 2
وفاق سطيف X الرجاء المغربى – الساعة 9 مساء على قناةeIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
يوفنتوس X تورينو – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ماينز 05 X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل X ميتز – الساعة 10 مساء