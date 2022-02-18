مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 18 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وخاصة مباراة الأهلي والهلال السوداني .

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الهلال X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3

أمازولو X حوريا – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

وفاق سطيف X الرجاء المغربى – الساعة 9 مساء على قناةeIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس X تورينو – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز 05 X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل X ميتز – الساعة 10 مساء