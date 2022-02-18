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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الجمعة 18 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وخاصة مباراة الأهلي والهلال السوداني .

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الهلال X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3  
أمازولو X حوريا – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 2 
وفاق سطيف X الرجاء المغربى – الساعة 9 مساء على قناةeIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

إلتشي  X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس X  تورينو – الساعة 9:45 مساء        

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

 ماينز 05  X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء                  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل X ميتز – الساعة 10 مساء              

مباريات الأهلى الهلال السوداني مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الألماني مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

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