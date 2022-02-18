أخبار العالم| جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت وبايدن يحذر من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

مصر بالقائمة.. أوروبا تبحث عن بدائل لجلب الغاز بعيدا عن ضغط روسيا

أظهرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثقة باستعداد أوروبا لأي وسيلة ضغط من قبل روسيا، مضيفة خلال تصريحات صحفية "لقد درسنا جميع الخيارات المحتملة إذا اختارت روسيا استخدام الطاقة كوسيلة ضغط ويمكنني القول إننا آمنون لهذا الشتاء".

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

نجحت أجهزة الأمن الكويتية من التوصل إلى قاتل المقيم المصري الذي تم العثور عليه مذبوحًا وبجواره ساطور في ساحة ترابية بمحافظة حولي.

السعودية تسمح لفئتين فقط من غير السعوديين بأداء فريضة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الخميس تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة وفد للسعودية والإمارات بسبب هجمات الحوثي

أصدر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن وفدًا أمريكيًا زار السعودية والإمارات الأسبوع الجاري، لمناقشة الهجمات المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية على البلدين.

أوكرانيا.. الجيش يخطط لإجلاء السكان بسبب تصعيد روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها تخطط لإجلاء سكان بعض المناطق بسبب تصعيد الانفصاليين الموالين لروسيا وذلك وفقًا لمعلومات تلقتها من دونباس شرقي البلاد.

وزير الخارجية الأمريكي: روسيا ستغزو أوكرانيا خلال أيام تحت أي ذريعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الخميس، أن الجيش الروسي يستعد خلال أيام للهجوم على أوكرانيا واستهداف العاصمة كييف.

تزيد التوتر.. الكرملين يرد على تصريحات بايدن بشأن الغزو الروسي القريب لأوكرانيا

ردت الرئاسة الروسية "الكرملين" الخميس، على توقعات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن غزو موسكو لأوكرانيا أصبح وشيكًا خلال الأيام المقبلة القليلة.

بايدن محذرا: غزو روسي وشيك لأوكرانيا قريبا.. ولا أنوي التحدث لـ بوتين

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، من غزو روسي وشيك لأوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تواصل قوات موسكو والإمدادات العسكرية إلى الحدود مع كييف.

روسيا تنشر ردها على الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية

نشرت وزارة الخارجية الروسية، ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية، حيث أكدت على ضرورة سحب القوات الأمريكية وقوات "الناتو" من شرق ووسط أوروبا.