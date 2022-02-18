أوكرانيا.. الجيش يخطط لإجلاء السكان بسبب تصعيد روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها تخطط لإجلاء سكان بعض المناطق بسبب تصعيد الانفصاليين الموالين لروسيا وذلك وفقًا لمعلومات تلقتها من دونباس شرقي البلاد.

ومساء أمس، توعدت روسيا بالتحرك، ولو عسكريا؛ في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسية، مكررة أنها تريد انسحابا للقوات الأمريكية من وسط أوروبا وشرقها ودول البلطيق.

وكتبت الخارجية الروسية ردا على اقتراحات أمريكية بشأن محادثات حول الأمن الأوروبي، "في غياب استعداد لدى الجانب الأمريكي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا، ستكون روسيا مضطرة إلى التحرك، وخصوصا عبر تنفيذ إجراءات ذات طابع عسكري وتقني".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج الخميس، إن الحلف يشعر بالقلق من أن تحاول روسيا اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا، وذلك في معرض تعليقه على تقارير عن قصف عبر خط وقف إطلاق النار في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وتقول روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، إنها تسحب وحدات من المناطق المتاخمة لحدود جارتها، لكن كييف والغرب يقولان إنه لا يوجد لديهما دليل على ذلك.

وحشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود جارتها، لكنها تنفي التخطيط لشن هجوم.