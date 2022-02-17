رغم التهديد الروسي.. رئيس أوكرانيا: لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية على أراضينا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده لا تحتاج إلى جنود من الحلفاء الأجانب على أراضيها، لمواجهة أي غزو روسي وشيك.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أشار زيلينسكي لموقع "أر بي كيه"، إلى أن بلاده لم تطلب ذلك، موضحة أن وجود القوات الأجنبية والذي قد يؤدي فقط إلى تفاقم التوترات ويزعزع استقرار العالم بأسره.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بحث اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، القصف من إقليم دونباس.

وقال زيلينسكي: "أطلعنا المجلس الأوروبي على القصف الاستفزازي في ستانتسيا لوجانسكا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أوكراني قوله إن القصف من إقليم دونباس المدعوم روسيا قد يكون استفزازيا.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، روسيا بانتهاك اتفاقية مينسك بعد الحديث عن شن انفصاليون هجوما على قوات أوكرانية شرقي البلاد.

وأكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، وقوفه إلى جانب أوكرانيا، رافضا تقسيم أوروبا لمناطق نفوذ.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن روسيا عمدت زيادة عدد قواتها كتصعيد عسكري.

وأضافت: "نسمع إشارات من روسيا بخصوص سحب قوات من الحدود مع أوكرانيا ولم نر ما يؤكد خفض التصعيد على الأرض".