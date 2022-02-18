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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. بلينكن يقبل دعوة لافروف لاجتماع بشأن أوكرانيا

بلينكن ولافروف
بلينكن ولافروف

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن قبل دعوة نظيره الروسي سيرجي لافروف للقاء الإسبوع المقبل والتشاور حول التصعيد الروسي على حدود أوكرانيا.

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ومساء الخميس، قال بلينكن إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم على أوكرانيا في "الأيام المقبلة"، مضيفا أن روسيا تخطط لخلق ذريعة لشن هجوم على جارتها قد تتضمن شن هجوم وهمي أو حقيقي باستخدام أسلحة كيميائية.

وأضاف بلينكن أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أنه بعث برسالة إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق من الخميس، يقترح فيها عقد لقاء في أوروبا الأسبوع المقبل، داعيا روسيا إلى أن تعلن بوضوح وصراحة خلال الاجتماع أنها لن تغزو أوكرانيا.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن بل مغادرته البيت الأبيض لزيارة قصيرة لولاية أوهايو، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا "عال جدا".

وقال أمام الصحفيين إن هجوما روسيا يمكن أن يقع "في الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "لا نية" لديه للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتن.

وأضاف: "كل المؤشرات التي لدينا (تدل على) أنهم مستعدون لدخول أوكرانيا، لمهاجمة أوكرانيا".

وسبق أن حذر بايدن مرارا من خطر اجتياح، لكنه كان يعلن في الوقت نفسه أن فلاديمير بوتن لم يتخذ قراره في هذا الشأن.

وكثفت واشنطن من التحذيرات بهذا الشأن منذ بضع ساعات مؤكدة أن روسيا لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت، بل تستمر على العكس بتعزيز انتشارها.

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