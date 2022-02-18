عقوبات انتقامية تدمر روسيا وتفضح رئيسها وعائلته.. ماذا في جعبة بايدن والغرب حال غزو أوكرانيا ؟

واشنطن: العقوبات ستكون أشد وطأة من المرات السابقة

بايدن: نستعد لرد فعل سلبي من الروس فلن يمضي الامر بلا ألم

بوتين: الوضع الحالي مأساة .. وأوكرانيا كمسألة مبدأ

حذرت الولايات المتحدة من رد سريع إذا أعادت روسيا غزو أوكرانيا بفرض عقوبات معوقة على البنوك الروسية، وشركات الطاقة، والأوليجارشيين، وحتى أفراد عائلات المطلعين على الكرملين.

وهو الامر الذي لقي رد فعلا مضادا بأن حذرت موسكو السياسيين الأمريكيين بعقوبات مماثلة ولكن واشنطن توقعت احتمال شن هجمات إلكترونية من قبل الروس بالاضافة الى رفع السلطات أسعار الغاز.

الأوروبيون ايضا معرضون للخطر بشكل خاص لأنهم يعتمدون على الوقود من روسيا لتدفئة منازلهم ، وأي انقطاع في الإمدادات قد يؤدي إلى تفاقم أسعار الغاز والنفط المرتفعة بالفعل.

وربما تكون الهجمات الإلكترونية قد بدأت بالفعل ؛ وتلقي أوكرانيا باللوم على روسيا في عمليات الاختراق التي أدت إلى تعطيل عمل وزارة الدفاع والبنوك.

وتصاعدت مؤشرات تأثير كرة الثلج يوم الخميس مع طرد دبلوماسي أمريكي كبير من موسكو ، ويبدو أن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية قد أُغلق.

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمخاطر المقبلة في خطاب يوم الثلاثاء، حيث سلم تحذيرات إلى روسيا وإلى شعبه.

وإلى الروس، تعهد بمكافحة هجمات القرصنة في أي بنية أساسية أمريكية رئيسية، والتي، حيث اكتشف الأمريكيون العام الماضي تعرضهم لها

وقال بايدن “لن أتظاهر بأن هذا سيكون بلا ألم، قد يكون هناك تأثير على أسعار الطاقة لدينا”، مضيفا أنه كان يعمل مع منتجي الوقود للتخفيف من هذا التأثير.

وتابع “يدرك الشعب الأمريكي أن الدفاع عن الديمقراطية والحرية لا يخلو من التكلفة”.

وأوضح بايدن أن القوات الأمريكية لن تدخل المعركة العسكرية المحتملة

ويحظى موقف الرئيس الامريكي بدعم واسع وإن لم يكن كليًا داخل أروقة السياسة الأمريكية، كما يتفق معه معظم الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن.

ويقول السناتور بيرني ساندرز إنه يجب أن تكون هناك عواقب إذا شن بوتين أكبر غزو أوروبي للأرض منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكنه أضاف في مقابلة مع NPR: استعدوا للرد الروسي، ربما ضد البنوك وشركات الطاقة وصناعة الأغذية.

وتابع “لنكن واقعيين، يجب أن نفرض عقوبات، وأعتقد أنه لا يوجد بديل، لكن عندما تفعل ذلك، ماذا تعتقد أن روسيا ستفعل؟”.

واستطرد: لن يقولوا، أوه ، هذا جيد لن نفعل أي شيء، اعتقد انه سيكون هناك رد.

كل هذا يثير أسئلة واضحة، هل يستدعي الامر ذلك؟ هل ستحقق العقوبات شيئا؟ وماذا يمكن للولايات المتحدة وحلفائها أن يفعلوا؟

وبعد كل شيء، لم تكن الدورة الأخيرة من العقوبات جيدة بشكل خاص بعد أن غزت روسيا منطقة القرم في أوكرانيا في عام 2014.

برامج العقوبات الأمريكية



فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما لا يقل عن 735 شخصًا وكيانًا وسفنًا وطائرات روسية ، باستخدام العديد من برامج العقوبات الأمريكية.

ويقدر تقرير لصندوق النقد الدولي الضرر الذي لحق بالاقتصاد الروسي بحوالي نقطة مئوية واحدة في ذلك العام، حيث تعرض أيضًا للضرر بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقدر الباحثون في جامعة جورج تاون أن العقوبات فرضت أيضًا تكاليف جسيمة على الحكومة الروسية حيث أنفقت بكثافة لتحقيق الاستقرار في الصناعات المتعثرة.

لكنها لم تدفع روسيا إلى الخروج من شبه جزيرة القرم.

ما فعلته هو اشعال غضب الحكومة الروسية، واخترقت موسكو لاحقًا رسائل البريد الإلكتروني الشخصية للأمريكيين وتدخلت في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، وفقًا للمستشار الخاص روبرت مولر، ما أدى إلى مزيد من العقوبات الأمريكية ضد 68 شخصًا وكيانًا روسيًا.

وهذه المرة مختلفة، كما يقول الجانب الأمريكي، إذ يدعون أن هذه العقوبات ستكون أقوى، ويذهب بعض المحللين إلى أن السياسة في روسيا قد تغيرت أيضًا.

عزل روسيا

وتهدد الولايات المتحدة بعزل روسيا ماليًا، وتقليل تفاعلها مع البنوك الأجنبية، واستهداف قطاع الطاقة فيها، وحتى استهداف حاشية الرئيس فلاديمير بوتين شخصيًا، رغم ظهور بعض النقاط الضعيفة اللينة في خطتها.

وفيما يتعلق بالطاقة، يصر مسؤولو الولايات المتحدة وبعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي على أن خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي المرغوب فيه لن يبدأ في التدفق إلى ألمانيا ؛ لكن المستشار الألماني الجديد لم يقل الكثير.

وعلى الصعيد المصرفي، تم رفض فكرة عزل روسيا من نظام SWIFT المصرفي العالمي على ما يبدو وسط مخاوف أوروبية بشأن التأثيرات على اقتصادهم.

وفي غضون ذلك، واجهت حزمة العقوبات الجديدة المخطط لها في الكونجرس الأمريكي لاستكمال الإجراءات الرئاسية عقبات ، بعد أن وصفت بأنها شبه مكتملة.

فضح بوتين



يأمل الجمهوريون أن يروا مشروع قانون جديد بعد أن أصدروا نسختهم الخاصة، والتي تحمل عنوان 'Nyet': قانون إقليم أوروبا الذي لا يخضع أبدًا، وسوف يشددون العقوبات ضد Nord Steam 2، ويضربون البنوك الروسية، ويحظرون التمويل الأمريكي للديون الوطنية لروسيا، ويسرعون مبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا ويزيدون المساعدة العسكرية.

وسيسعى مشروع القانون أيضًا إلى إذلال فلاديمير بوتين في بلاده.

ويتطلب الأمر من إدارة بايدن إصدار تقرير عام عن مقدار الأموال والأصول المملوكة سراً للرئيس الروسي وعائلته ودائرته الداخلية.

كما أنه سيمنع الوصول إلى التأشيرات الأمريكية وملكية العقارات لعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس.

ويرحب مسؤول حكومي أمريكي سابق وخبير روسي بهذه الأنواع من التحركات التي تستهدف بشكل شخصي عناصر تمكين بوتين. يريدهم أن يخافوا من كشف فسادهم ، ويخافون من فقدان شيء يعتزون به حقًا: حياتهم المترفة في الغرب.

قال كريستوفر هاريسون ، المسؤول السابق في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين: "أعيدوهم إلى الوطن".

واضاف "سمحنا لهؤلاء الغيلان بالحماقة في جميع أنحاء الشعب الروسي ثم تركناهم يهربون إلى الغرب. اجعلهم يعيشون مع الأشخاص الذين يسرقون منهم."

ماذا يريد بوتين؟



بوتين ، من جانبه ، يشرح موقفه من أوكرانيا كمسألة مبدأ، وفق مقال شامل، وصف الوضع الراهن بأنه "حقير" و "مأساة".

ووصف الأوكرانيين والروس بأنهم شعب له تاريخ مشترك يعود إلى نفس إمبراطورية العصور الوسطى. قال إن أوكرانيا يجب أن تكون مرتبطة بروسيا بقدر ارتباط كندا بالولايات المتحدة ؛ وقالوا إن شرق أوكرانيا ، الأقرب إلى روسيا ، لن يقبل أبدًا موقفًا يميل إلى الغرب.

ويقول كتاب “أوكرانيا وروسيا” لـ بول دانييري، إن هذه التوترات متأصلة في اختلافات فلسفية عميقة وستوجد أيًا كان من كان رئيسًا لروسيا.

لكن بعض المحللين يرون أن هناك عاملًا أكثر واقعية، وهو ما صوروه بـ سعي مستبد إلى أطول فترة حكم سياسي.

واشارت فيونا هيل من معهد بروكينجز بواشنطن ومسؤولة سابقة في إدارة الرئيس الامريكي السابق ترامب أن أرقام دعم بوتين لاستطلاعات الرأي قد تراجعت، اذ انخفضت نسب تأييد من يريدون بقاء بوتين في الرئاسة بعد 2024، وهي تعتبر أسوأ نتيجة له ​​منذ 2013.