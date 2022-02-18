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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: تقدم أفريقيا سيكون له تأثير إيجابي على أوروبا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات الأفريقية الأوروبية وطيدة، موضحًا أن القمة الأفريقية الأوروبية التى تعقد حاليًا هى القمة السادسة.

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الرئيس الفرنسي أكد خلال كلمته أمس أن أوروبا ستكون أكثر أمانًا عندما تكون أفريقيا مستقرة، وأن تقدم أفريقيا سيكون له تأثير إيجابي على أوروبا.

 

ولفت إلى أن المشاركين فى القمة أمس أكدوا أيضًا على أهمية الشراكة بين أفريقيا و أوروبا، وأن رئيس الاتحاد الأفريقي طالب بحل المشكلات فى أفريقيا دون شروط.

 

وأشار إلى أن القارة تحتاج الأمن و القضاء على الإرهاب الموجود، وبعد ذلك تكون فى حاجة للاستثمار، و الاستفادة من شباب القارة الأفريقية، و الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأوضح أن ما يعوق القارة الأفريقية هو التمويل فقط، وأن هذا الأمر فى حالة المشاركة سيعود على الجميع.

 

وكشف أن الرئيس السنغالي، طالب بالتمويل دون التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأفريقية، وعدم فرض شروط صعبة على دول القارة.

 

وأكد أنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ بروكسل، وهناك جداول أعمال و لقاءات مهمة للغاية مع مسئولين كبار، و السيسي حريص تعزيز مصالح مصر السياسية و الاقتصادية، و الجميع شاهد لقاءات السيسي الكثيرة منذ وصوله.

ولفت إلى أن مصر حريصة على دعم مصالحها السياسية الخارجية.

 

وزير الخارجية الخارجية العلاقات الأفريقية الأوروبية الأفريقية الاوروبية

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