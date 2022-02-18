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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ذروة عدم الاستقرار.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد على أغلب الجمهورية.. شاهد

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم والغد، على القاهرة الكبرى وأغلب المحافظات .

وأفادت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن الأجواء مستقرة على كافة مناطق الجمهورية ، في الساعات الأولى من صباح اليوم ، منوهة أنه مع غياب الشمس ، وحلول المساء ، تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ، وهو يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وتابعت الدكتورة منار غانم ، أن هناك توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الجمهورية ، وتكون الأمطار متوسطة على محافظات شمال الصعيد ، والصحراء الغربية، وخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ، وتمتد الأمطار لبعض المناطق الداخلية بالقاهرة الكبرى .

ولفتت " غانم " إلى أن طقس الغد هو ذروة لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، وتتمثل في زيادة كميات الأمطار ، ومتفاوتة على أغلب أنحاء الجمهورية ، منوهة:  "أمطار الغد تصل لحد السيول في بعض المناطق من الصعيد وسيناء" .

وأشارت "غانم" إلى أن طقس الغد يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ، وهي تسجل انخفاضا يصل لـ 4 درجات مئوية عن طقس اليوم ، وتصل لـ 16 درجة مئوية للحرارة العظمى . 
 

الأرصاد الجوية توك شو الطقس حالة الطقس منار غانم

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