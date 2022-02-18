الطقس اليوم| سيول رعدية وعواصف ترابية.. وهذه مناطق الأمطار

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس اليوم، الجمعة، حالة من عدم الاستقرار تبدأ من مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد القادم، حيث يكون هناك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

حالة الطقس اليوم

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، ومناطق الأمطار المتوقعة خلال ساعات اليوم، تكون كالتالي:

– حالة الطقس اليوم.. القاهرة الكبرى والوجه البحري، يشهدان فرص للأمطار الخفيفة مساء اليوم، ويكون الطقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار والأجواء معتدلة.

– حالة الطقس اليوم.. السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وأيضا وسط سيناء، تكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا يصاحبها طقس غائم، مع فرص لوجود الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة يصاحبها نشاط للرياح.

– حالة الطقس اليوم.. أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والأجواء غائمة أيضا، فيما تنعدم فرص الأمطار هناك خلال ساعات اليوم.

– الطقس اليوم.. أما عن مناطق شمال الصعيد، تكون الاجواء معتدلة يصاحبها اجواء غائمة وأمطار متوسطة قد تكون رعدية احيانا على بعض المناطق يصاحبها نشاط للرياح.

– الطقس اليوم.. أما جنوب الصعيد، تكون الأجواء دافئة نهارا وسط غيوم جزئي على معظم المناطق، فيما تنعدم فرص الأمطار أيضا هناك خلال ساعات اليوم.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، فإن الأجواء تظل شديدة البرودة خلال ساعات الليل على كافة مناطق البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وعن حالة البحرين الأحمر والأبيض، يظل الموج فيهما خفيف إلى معتدل، حيث يصل ارتفاعه إلى متر ونصف واتجاه الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة 19/11

الاسكندرية 18/10

مطروح 18/11

بورسعيد 19/12

الاسماعيلية 20/9

العريش 18/11

رفح 18/10

نخل 17/8

كاترين 16/3

شرم الشيخ 25/16

بني سويف 19/8

قنا 22/9

أسوان 25/11

سوهاج 21/8

الوادي الجديد 22/7

حلايب 22/12