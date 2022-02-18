عوض تاج الدين: كل كلمة للرئيس بالقمة الأوربية الأفريقية بشأن كورونا لها معنى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن كل كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الأوربية الأفريقية التى عقدت أمس واليوم، تعبر عن أشياء كثيرة، وكل كلمة لها تفاصيل.



وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن ما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه فى هذه القمة نتاج مجهودات كبيرة، شهدتها مصر والقارة الأفريقية خلال العامين الماضيين.



ولفت عوض تاج الدين إلى أن جائحة فيروس كورونا أبرزت الكثير من النقاط أهمها: "أن ما حققته أفريقيا من أجل الحصول على لقاح كورونا يصل لـ 11.3% فقط".



وأشار إلى أن هذه النسبة تكون نتاج لما قامت به مصر من أجل توفير جميع لقاحات كورونا، وكشف أن مصر بدأت فى المصل و اللقاح انتاج لقاح كورونا.



ولفت إلى أن ما تم فى القمة سيتم تفعيله فى الفترة المقبلة، وتحديدًا خلال أشهر.



