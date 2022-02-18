أبرز تصريحات الرئيس السيسي بالقمة الأوربية الأفريقية

انتاج لقاحات كورونا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة الأفريقية الأوروبية عن دور أوروبا فى مساعدة الدول الأفريقية فى توفير لقاحات كورونا، وما تقوم به مصر لتصنيع اللقاحات.

السيسي: نقدر اختيار مصر للحصول على تكنولوجيا انتاج لقاحات كورونا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لاختيار مصر للحصول على التكنولوجيا الطبية لإنتاج اللقاحات الخاصة بـ فيروس كورونا فى إفريقيا.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدعم الذى ستحصل عليه الدول الإفريقية من أجل تصنيع لقاح كورونا، خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التى نسعى إليها فى المجال الصحي.



السيسي: التعاون بين إفريقيا وأوروبا لتصنيع لقاح كورونا خطوة نحو الشراكة الشاملة





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدعم الذى ستحصل عليه الدول الإفريقية من أجل تصنيع لقاح كورونا، خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التى نسعى إليها فى المجال الصحي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، فى يومها الثاني: "ندعو شركائنا من الدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات، لتعزيز الجهود لدعم الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم المستدام لسد الاحتياجات الصحية وكذلك تعزيز الآليات الدولة ذات الصلة، بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة، واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

لدينا بنية قوية.. السيسي للعالم: مصر على أتم الاستعداد لـ تصنيع لقاحات كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منظمة الصحة العالمية قامت بمجود كبير، لتحقيق الإنجازات بشأن تصنيع لقاحات كورونا بالقارة الأفريقية.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأوروبي والافريقي، فى يومها الثاني، أن مصر على اتم الاستعداد لـ تصنيع اللقاحات، سواء لـ الاستخدام المحلي، أو لتوفيها للدول الأفريقية الشقيقة.



وأكد أن مصر استثمرت فى البنية التحتية الطبية و التصنيعية، على مدار السنوات الماضية، وأكد على قادرية مصر على استعاب التكنولوجيا صناعة اللقاحات لضمان توافر اللقاحات بالقارة.



السيسي: كورونا فاجأت العالم كله وأن نصل متأخرين خير من عدم الوصول| شاهد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة فيروس كورونا فاجأت العالم أجمع ، وكان الحل هو التعامل معها سريعا، متابعا: "نحن نقول في أفريقيا أن نصل متأخرين خير من أن لا نصل" .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته في فعاليات اليوم الثاني من القمة الأوروبية الأفريقية المشتركة، أنه يثمن ويقدر اختيار مصر من ضمن الدول الأفريقية، والتي ستتلقى الدعم في مجال تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، لمواجهة الأمراض المستعصية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات والأنظمة الصحية وجاء نص كلمة الرئيس السيسي:

يسعدني أن أعرب عن تقديري لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا MRNA المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية، أن وجودنا هنا اليوم هو انعكاس حقيقي لما يمكن للشراكة الدولية والتضامن في المجال الصحي من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بمصيرنا المشترك ونتيجة للجهود التي بذلتها كلًا من فرنسا وجنوب أفريقيا على مدار الفترة السابقة لبلورة رؤية أفريقيا أوربية مشتركة لدعم القارة الأفريقية للحصول على التكنولوجيا الطبية اللازمة لإنتاج اللقاحات وأود هنا أيضًا أن أثمن الجهد الذي بذلته منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز الذي سيساهم في تمكين دولنا الأفريقية من تجاوز الاثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة وهو ما يصب أيضًا في إطار حماية العالم أجمع من أثار الجائحة.

أن هذه الخطوة تأتي تكريسا لما تقوم به مصر بالفعل على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات سواء للاستخدام المحلي او لتوافرها للدول الأفريقية الشقيقة استنادًا إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر وأيضًا لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.



أود التأكيد على أن هذا الدعم الذي ستحصل عليه دولنا الأفريقية أنما هو خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التي نسعى إليها في المجال الصحي وندعو شركائنا من الدول الصديقة والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الأفريقية وتوفير التمويل اللازم المستدام لسد احتياجاتها الصحية وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.