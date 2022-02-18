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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: الشرقية حررت 500 عقد في يناير بتقنين أراضي أملاك الدولة

صدى البلد

أشاد اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب وزير التنمية المحلية بالجهد المبذول من محافظة الشرقية والعاملين بإدارة الأملاك والمنظومة الإلكترونية بملف أراضي أملاك الدولة بالمحافظة مشيراً إلى أن الشرقية إستطاعت تحرير( ٥٠٠) عقد خلال شهر يناير متمنياً المزيد من النجاح والتفوق وإستمرار للجهد المبذول من المحافظة وجميع المسئولين عن ملف تقنين أراضي الدولة لإنهاء الملف وتحصيل مستحقات الدولة.

فيما اكد العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة بالديوان العام أنه تم  تحرير (٥٠٠ ) عقد خلال شهر يناير الماضي و(٢٠٥) عقد خلال شهر فبراير الحالى ليصل إجمالي ما تم تحريره من عقود حتى اليوم (٩١٥٠) عقد .

 

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واضاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتوفير البنية التحتية للمنظومة من خوادم وربطها مع هيئة المساحة العسكرية وكذلك توفير أجهزة حاسب لوحي لجميع العاملين على المنظومة كما تم تجهيز شاشة تحكم ومتابعة للمنظومة والتي تتيح جميع البيانات والتقارير ونسب الإنجاز داخل المحافظة.

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