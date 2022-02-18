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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

غالية بن علي عضو لجنة تحكيم بمهرجان الأقصر| تفاصيل

غالية بن علي
غالية بن علي

كشف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير.


وتتكون اللجنة من: المخرج خالد الحجر من مصر، المخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي، والناقد أحمد شوقي من مصر، والمخرج داوود ولاد السيد من المغرب، والممثلة غالية بن علي من تونس.

 

ويعرض في هذه المسابقة، 15 فيلما هي: "أزمة قلبية إخراج مننهلى لوثولى، من جنوب افريقيا، و"16 جولة" إخراج اوساما موكوايا من اوغندا، و"نصف روح" إخراج مروان طرابلسي من تونس، و"مع السلامة دامار" إخراج ديفيد ايدم دتيب من غانا، و"مينيزى" إخراج اليزابث اسودونج ليمو من توجو، و"خيط رفيع" إخراج وجدان خالد من المغرب، و"بلاط الملك" إخراج اميمديه باكوم نكولو من الجابون، و"أين أنا" إخراج دنيس ميالا من أنجولا، و"بيبى بلوز" إخراج ديوب مامامدو من السنغال- فرنسا، و"نكون عظاما" إخراج دينيس فاليرى نداييشيمي من رواندا، و"بتول" إخراج محمد زهران من مصر، و"أوضتين وصالة" إخراج مينا ماهر من مصر، و"جنازة حارة" إخراج محمد محمود من مصر، و"الوصول مـتأخر" إخراج ضحى حمدى من مصر، و"خريطة" إخراج ماجي مورجان من مصر.

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وتشهد مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل، منافسة بين 11 فيلما وتضم القائمة فيلم "نجمة الصباح" اخراج نانتناينا لوفا من مدغشقر، و"كلاب العقيد الضالة" لخالد شمس انتاج جنوب افريقيا- ليبيا، و"مكان يسمى وهالا" ليورجن الينجوس من توجو، و"فايا دايي" لجيسيكا بشير من اثيوبيا، و"كاسونجو" إخراج جورج سينجا من كونغو، و"يأخذ النعمة شخص" السيد والسيدة لندوى ماتشكيزى من جنوب إفريقيا، و"الذهب ومال" إخراج ايريك ريفو من مالي، و"الملجأ الأخير" إخراج أوسماني سماسيكو من مالي، و"العالقات" للمخرجة المغربية ميريام، ومن مصريشارك فيلمي "شخوص عالمنا التحتي" للمخرج هيثم شريف، "الأسود العواجيز" إخراج إبراهيم عباس.

 

وتشكلت لجنة تحكيم الفيلم التسجيلي الطويل من المخرجة السنغالية كاتي نيداي، والناقدة الأوغندية فيبي كيورا والمخرج الغاني بيتر سيدوفيا، ومدير تصوير محمود عبد السميع، والمخرج محمد صيام من مصر.


وكان ترأس نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، الاجتماع الموسع لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي ستعقد خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس 2022.

 

وشارك في الاجتماع، رئيس مدينة الأقصر العميد طارق لطفي، ومسئولي السياحة، والآثار، والصحة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والمرور، والحماية المدنية، والمسطحات المائية، والإسعاف، والكهرباء، ومكتبة مصر العامة، وجامعة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وعدد من مسئولي الفنادق السياحية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

واستعرض المشاركون، خطة عمل الدورة الحادية عشر من المهرجان، وفعالياته، والاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال المهرجان، وصور التنسيق والتعاون اللازمة بين جميع الجهات المختصة بما يضمن نجاح المهرجان.

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