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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الطفل بـ عين شمس : توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات ودعمها

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس الحفل الختامي لفاعليات جامعة الطفل المرحلتين الرابعة والخامسة والتي نظمتها خلال الفترة ٥ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢، تحت إشراف الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة.

 حضر الحفل الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الدكتورة شهيره سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الأكاديمى ، أ.د. تامر النادى مدير إدارة المنح والمشروعات بالجامعة ، الدكتورة نهى الرافعي منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ونائب مدير ادارة المنح والمشروعات بالجامعة ، والدكتورة رنا الرفاعى ممثل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

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أكدت الدكتورة نهي الرافعي، منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، ونائب مدير إدارة المنح والمشروعات، أن الدولة ترعى الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار، من خلال توجيهات رئيس الجمهورية، بصياغة مشروع قومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى المجتمع بالمجال الأكاديمى والعلمى، بهدف اكتشاف وصقل قدرات الأطفال والشباب النابغين فى جميع التخصصات.

وأضافت منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، أن فكرة جامعة الطفل قد تساهم فى الخروج بأفكار جديدة والتى يمكن استغلالها وتطويرها لتطوير الدولة ككل ، فأى تطور فى أى مادة يبدأ من العلوم الأساسية .

وأعلنت نائب مدير إدارة المنح والمشروعات، أنه خلال المرحلتين الحاليتين تم استضافة 160 طفل وتسعى الجامعة لزيادة الأعداد خلال المراحل القادمة ، مع تقديم برنامج أكثر تنوعًا وثراءً.

وأوضحت الدكتورة نهي الرافعي، أن مبادرة جامعة الطفل تقبل الأطفال من سن 9-14 عام ، للتعرف عن قرب على جميع المجالات التعليمية المختلفة الموجودة بالجامعات ، ويتم تطوير المنهج وتنفيذه من قبل أساتذة الجامعة ، وحاليا يطبق في معظم الجامعات المصرية وحتى الآن مسجل بالجامعة 16 ألف طالب.

وأشارت منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، إلى أنه مشروع تعليمى بدء فى أوروبا وينتشر حاليا فى جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز الاهتمام بالأطفال باعتبارهم نواه المستقبل وأساس التطوير.

وقدمت الدكتورة نهي الرافعي، الشكر لكافة أعضاء فريق العمل الذى ساهم فى نجاح فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، لافتًة إلى أن البرنامج الذى تم وضعه وتنفيذه بجامعة عين شمس والخاص بجامعة الطفل ، تم إعداده بعناية لتحقيق الهدف المراد منه والذى يتواكب مع رؤية أكاديمية البحث العلمى القائمة بالمشروع .

و قدمت الدكتورة نهى الرافعى عرض عن الفعاليات التى تمت على مدار الأسبوعين، كما كان هناك محاضرة للأستاذة شيرين لويس الاستشاري النفسي والتربوي للأهالي والأطفال عن التربية الايجابية ، أيضا قام كورال الأطفال بتقديم عدد من الأغنيات التى لاقت أعجاب الحضور.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية،  تسليم الشهادات للأطفال، والتقاط الصور التذكاريه مع رئيس الجامعة والسادة الحضور.

فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس تمت بتنسيق من الدكتورة نهى الرافعي منسق جامعة الطفل في جامعة عين شمس ونائب مدير إدارة المنح والمشروعات، الادارة القائمة على التنظيم والتنسيق ، تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة ، أ.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي ، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ،أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس ،د. نهى الرافعي منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ونائب مدير ادارة المنح والمشروعات،  ود. چينا الفقي المدير التنفيذي للبرنامج.

جامعة عين شمس فاعليات جامعة الطفل الحفل الختامي الدكتور محمود المتيني منسق جامعة الطفل

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