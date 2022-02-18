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تعليم

جامعة عين شمس تكشف خريطة الأنشطة الطلابية استعدادًا للفصل الدراسي الثاني

خريطة الأنشطة الطلابية
خريطة الأنشطة الطلابية استعدادًا للفصل الدراسي الثاني

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، حرص جامعة عين شمس على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز الجانب الرياضي للطلاب، وتأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للبطولات الرياضية المحلية والدولية، وذلك في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي وبناء جيل سليم في مختلف الجوانب البدنية والفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالميًا.

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وأعلن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، عددا من المسابقات لطلاب الجامعة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعات في مختلف المجالات، وفي إطار الخطة الموسعة للأنشطة الطلابية التي تشهدها الجامعات المصرية.

وأوضح عبد الله محمد، أن المسابقات تتضمن مجالات الشعر الفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج، والرواية والقصة القصيرة، وتنس الطاولة، وماراثون جري مسافات مختلفة، والغناء والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والطالب المثالي والطالبة المثالية.

وقال نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغير سلوكهم وتساعدهم علي تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.

وأضاف الطالب عبد الله محمد، أن الأنشطة الطلابية تعد من أهم ركائز المنظومة التعليمية نظرًا لقدرتها على تزويد الطلاب بالقدرات والمهارات التي تُمكنهم من الاندماج مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تغرس لديهم قيمة العمل التطوعي وتقوي لديهم العمل بروح الفريق، مشددًا علي  ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا.

كما صرح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال استقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة، حيث تتنوع خريطة الأنشطة بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

وأشار إلى أن هذه المسابقات هدفها التنافس الشريف واستغلال أوقات فراغ الطلاب، وخلق جيل جديد قادر علي المساهمة في بناء وتنمية المجتمع ، لافتا الي ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية  والتي تساعد تنمية تنمية الوعى الفكري والثقافي بعقول الطلاب.

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