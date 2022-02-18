كرة طائرة عين شمس يفوز على منتخب الجامعة الألمانية الدولية

أعلن الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، استضافة جامعة عين شمس بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ٤٩، وذلك بالملاعب المغطاة برعاية شباب الجامعة و ملاعب كلية الهندسة، مضيفًا أن مباريات كرة اليد تقام بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة.

وأوضح الطالب عبد الله محمد ، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" أن لعب منتخب كرة الطائرة جامعة عين شمس أمام نظيره لجامعة الألمانية الدولية، وفاز منتخب جامعة عين شمس للكرة الطائرة طالبات على نظيره من الجامعة الألمانية الدولية بنتيجة ٣/صفر ليصعد للدور قبل النهائي ويأتى فوزه منتخب الجامعة للكرة الطائرة اليوم عقب فوزه على نظيره لجامعة الدلتا بنتيجة ٣/صفر.

وأعلن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن استمرار المنافسات في بطولة دورة الجامعات المصرية ال ٤٩ حتى ٢٧ من فبراير الجاري

وأشار عبد الله محمد إلى أن تقام فعاليات بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ٤٩ فى الفترة من ١٢ : ٢٧ من فبراير الجاري فى العاب: الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم الخماسية والريشة الطائرة وكرة السرعة والجودو، وموضحًا أن ذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية، و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي كما درب فريق كرة القدم الخماسية أ. مصطفى حسن عثمان، و اشراف د. خديوي محمد و د. علاء شوقي، وقام على تدريب منتخب الجامعة للكرة الطائرة الكابتن ياسر عبد الهادى محمد.