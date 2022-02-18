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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحتك فى الشتا.. علاج التهابات الحنجرة بدون طبيب

التهابات الحلق
التهابات الحلق

تعد التهابات الحلق من أكثر المشكلات الصحية الشائعة فى فصل الشتاء وتسبب الم وحرقان فى الحلق وقد تمتد لمنطقة اللوزتين مما جعل البلع أمرا صعبا.

نعرض لكم فيما يلي أهم العلاجات المنزلية التى تساعد فى التغل على التهابات الحلق سريعا وذلك وفقا لما جاء في موقع “ mayoclinic” .

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  • راحة: احصل على قسط كافي من النوم وأرح صوتك أيضًا.
  • سوائل شراب: السوائل تحافظ على رطوبة الحلق وتمنع الجفاف وتجنب الكافيين والكحول ، حيث يمكن أن يسبب لك الجفاف.
  • جرب الأطعمة والمشروبات المريحة: السوائل الدافئة - المرق ، الشاي الخالي من الكافيين أو الماء الدافئ مع العسل - والحلويات الباردة مثل مصاصات الثلج يمكن أن تهدئ التهابات الحلق. لا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.
  • الغرغرة بالمياه المالحة: الغرغرة بالمياه المالحة من 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة (1250 إلى 2500 ملليجرام) من ملح الطعام إلى 4 إلى 8 أونصات (120 إلى 240 مللي لتر) من الماء الدافئ يمكن أن تساعد في تهدئة التهابات الحلق ويمكن للأطفال الأكبر من 6 سنوات والبالغين الغرغرة بالمحلول ثم بصقه.
  • رطب الهواء: استخدم مرطب الهواء البارد للتخلص من الهواء الجاف الذي قد يزيد التهاب الحلق ، وتأكد من تنظيف المرطب بانتظام حتى لا تنمو البكتيريا أو الجلوس لعدة دقائق في حمام مشبع بالبخار.
  • ضع في اعتبارك استخدام المستحلبات أو الحلوى الصلبة: يمكن لأي منهما تهدئة التهابات الحلق ، لكن لا تعطيه للأطفال من سن 4 سنوات أو أصغر بسبب خطر الاختناق.
  • تجنب المهيجات: حافظ على منزلك خاليًا من دخان السجائر ومنتجات التنظيف التي قد تهيج الحلق.
  • ابق في المنزل حتى تتخلص من المرض ويمكن أن يساعد ذلك في حماية الآخرين من الإصابة بنزلات البرد أو أي فيروس آخر.
التهابات الحلق التهاب الحلق نزلات البرد فصل الشتاء منع الجفاف

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