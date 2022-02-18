75 ألف طالب.. تجارة عين شمس تستعد لبدء الدراسة بـ الترم الثاني

تفقد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس استعدادات الكلية لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022 الذى ينطلق غدا السبت 19 فبراير 2022.

وصرح الدكتور خالد قدرى ان الكلية استعدت لاستقبال طلاب جميع الفرق والشعب وكذلك طلاب الدراسات العليا وذلك من خلال نشر جميع جداول المحاضرات على الصفحة الرسمية للكلية.

وأضاف ان الاستعدادات تتم على قدم وساق لاستقبال ما يزيد على 75 الف طالب بالكلية منها 50596 فى شعبة اللغة العربية، 6437 طالب فى شعبة الدرسة باللغة الانجليزية، 305 طالب بشعبة الدراسة باللغة الفرنسية، 1670 طالب بالساعات المعتمدة عربى، 1217 طالبا بالساعات المعتمدة انجليزى. بالإضافة الى ما يزيد عن 10 الف طالب بنظام التعلم المدمج. كما استعدت الكلية لاستقبال ما يزيد على 5 الاف طالب بالدراسات العليا الاكاديمى والمهنية.

واكد الدكتور خالد قدرى أن الاستعداد للفصل الدراسى الثانى ضمت تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الكلية وعمليات التطهير والتعقيم لجميع المباني والقاعات الدراسية. كما أن الكلية اتخذت كل استعداداتها لاستمرار التطعيمات.

وكشف الدكتور خالد قدرى أنه تم بالفعل البدء فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول على مدار الأيام الماضية. حيث تم اعلان نتائج برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية واللغة الانجليزية الاسبوع الماضى كما تم اعلان نتائج برنامج التعلم المدمج يوم الخميس الماضى. كما اوضح سيادته ان الكلية تتخذ كافة الإجراءات النهائية لإعلان نتائج جميع فرق مرحلة البكالوريوس خلال الشهر الجاري.

وقدم الدكتور خالد قدرى الشكر لإدارة الجامعة ممثلة فى ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ما تقدمه الجامعة من دعم لادارة الكلية وتوفير كافة التسهيلات لطلاب الكلية.

والتهنئة لجميع الطلاب والسادة اعضاء هيئة التدريس بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني متمنيا للجميع التوفيق والسداد.