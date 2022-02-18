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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: البلهارسيا وفيروس سي أهم أسباب تليف الكبد.. فيديو

موافي
موافي

قال الدكتور حسام موافي إنه إذا توفر في الكبد 3 صفات يقال عنه تليف للكبد والصفه الأولى إصابة الكبد بتكسير الخلية.
 

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما " المذاع على قناة صدى البلد " أن الشرط الأول لتليف الكبد هو موت الخلية، والشرط الثاني أن ترجع الخلية مرة أخرى والشرط الثالث أن الخلية لا ترجع بالنظام اللي ربنا خلقها بها أول مرة بما يشبه خلية النحل.
 

وأوضح حسام موافي أن رجوع الخلية مرة أخرى بغير الترتيب الذي خلقها الله بها يؤدي إلي صعوبة حركة الدم داخل الكبد .
 

وأكد حسام موافي أن من أسباب التليف " البلهارسيا" هى نادرة الحدوث، وفيروس c و b أحدث أسباب التليف ولا يوجد تخوف من فيروس a.

حسام موافي ربي زدني علما أسباب تليف الكبد الدكتور حسام موافي تليف الكبد

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