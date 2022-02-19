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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم السبت 19- 2- 2022

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 19 فبراير  2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم السبت

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك (مصر ، الأهلى ، الأهلي المتحد) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، HSBC، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى بنوك( الإمارات دبي الوطني،  قناة السويس، الإسكندرية) 4.16 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول credit agricole  نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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