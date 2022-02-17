أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 17-2-2022

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 فبراير 2022 مقابل الجنيه ، حالة من الاستقرار، بعد التباين في الأسعار الذي شهده أمس داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية.

وسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت أسعار الريال السعودي اليوم على النحو التالي:

الريال السعودي في البنك الأهلي

سجلت مستويات سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك مصر

فيما بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك المشرق

أوضحت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك بلوم

وسجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي في المصرف المتحد

وجاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي فى بنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.