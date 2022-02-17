عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 17-2-2022

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 فبراير 2022 مقابل الجنيه ، حالة من الاستقرار، بعد التباين في الأسعار الذي شهده أمس داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية.

وسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت أسعار الريال السعودي اليوم على النحو التالي:

في أجواء ضبابية.. حقيقة خبر وفاة والد ريان جيلر السعودي

إحالة العاملين بـ 3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الريال السعودي في البنك الأهلي  

سجلت مستويات سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك مصر 

فيما بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي في بنك المشرق 

أوضحت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. 

الريال السعودي في بنك بلوم 

وسجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي في المصرف المتحد 

وجاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي فى بنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى سعر الريال السعودى اليوم الريال السعودى الجنيه المصري البنك الأهلى المصرى الريال السعودى مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

ترشيحاتنا

دعاء تيسير الأمور وجلب الرزق.. أذكار وأدعية مأثورة عن النبي رددها كل صباح

موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

أسعار العملات في البنوك اليوم الخميس 17-2-2022

عرض النصر السعودي الأعلى ماليًا للتعاقد مع أبو جبل.. تفاصيل

أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية

السعودية تدرس تقليل أيام العمل في الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ