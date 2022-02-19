دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباريات اليوم السبت.. الزمالك وساجرادا الأنجولي الأبرز

تنطلق مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث جاء أبز مباراتها مواجهة نادي الزمالك أمام نظيره فريق ساجاراد الأنجولي.

وجاءت ابرز مواجهات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة في بطولة دوري ابطال أفريقيا، إذ يحل النجم الساحلي التونسي ضيفا على جوانينج جالاكسي البوتسواني في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، في مدينة فرانسيس تاون.

وسقط فريق النجم الساحلي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الافتتاحية على ملعب رادس يوم الجمعة الماضي، بينما خسر جوانينج جالاكسي أمام مضيفه الترجي الرياضي برباعية نظيفة على ملعب رادس.



كما يواجه شباب بلوزداد الجزائري نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالمجموعة ذاتها.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض حضور الجماهير لأرض الملعب مباراة اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وتضم المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا الترجي والنجم الساحلي التونسيين وشباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 3 نقاط يليه النجم الساحلي بنقطة وحيدة وشباب بلوزداد الجزائري ثالثا بنقطة وجوانينج جالاكسي البوتسواني الأخير بلا نقاط.

وفى إطار منافسات المجموعة الأولي التي تضم النادي الأهلي يلتقى فريق صنداونز الجنوب إفريقي نظيره فريق المريخ السوداني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر فريق صنداونز المجموعة الأولى بثلاث نقاط بعد الفوز في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على نظيره فريق الهلال السوداني بهدف دون رد فيما تم تأجيل لقاء المريخ السوداني مع النادي الأهلي في افتتاحية مباريات الفريق السوداني نظرا لمشاركة المارد الأحمر ضمن منافسات بطولة كاس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات.

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى، في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

ويتطلع الزمالك مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بحصد الفوز خارج الديار أمام ساجرادا الذي أعلن مدربه روكي سابيري التحدي مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أنه سيلعب بطريقة هجومية.

وفي نفس المجموعة يسعى الوداد المغربي لتعزيز التفوق بعد فوزه في لقاء الجولة الأولى على ساجرادا حين يحل ضيفاً على بيترو أتلتيكو في مواجهة قوية بعد المستوى الذي قدمه الفريق الأنجولي.