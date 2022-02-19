ريال مدريد يواجه ألافيس لعبور أحزانه في دوري أبطال أوروبا

في الليجا الإسبانية

تقام اليوم السبت 19 - 2 - 2022 العديد من المباريات البارزة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها مواجهات في بطولة الدوري الإنجليزي ونظيره الإسباني والإيطالي والفرنسي.

ويلتقى في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي أنشيلوتي نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس والمقرر أن تذاع على قناة beIN Sports Connect.

ويسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز في الدوري الإسباني من أحل تعويض الإخفاق والسقوط أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان بهدف كليان إمبابي في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت بقية المباريات على النحو التالي:

غرناطة vs فياريال – فيالساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports Connect

أوساسونا vs أتلتيكو مدريد في الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports Connect

قادش vs خيتافي في الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

وست هام يونايتد vs نيوكاسل يونايتد في الساعة 2:30 ظهرا على قناة Premium beIN Sports HD 1

آرسنال vs برينتفورد في الساعة 5 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 3

أستون فيلا vs واتفورد في الساعة 5 مساء

ليفربول vs نوريتش سيتي في الساعة 5 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 1

ساوثهامتون vs إيفرتون في الساعة 5 مساء على قناة

كريستال بالاس vs تشيلسي في الساعة 5 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 2

برايتون vs بيرنلي في الساعة 5 مساء على قناة

مانشستر سيتي vs توتنهام في الساعة 7:30 مساء على قناة Premium beIN Sports HD 1

سامبدوريا vs إمبولي في الساعة 4 عصرا

روما vs هيلاس فيرونا في الساعة 7 مساء

ساليرنيتانا vs ميلان في الساعة 9:45 مساء



أرمينيا بيليفيلد vs يونيون برلين في الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج vs فرايبورج في الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت vs بوخوم في الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج vs هوفنهايم في الساعة 4:30 عصرا

كولن vs آينتراخت فرانكفورت في الساعة 7:30 مساء

لانس vs ليون في الساعة 6 مساء

نانت vs باريس سان جيرمان في الساعة 10 مساء

يني ملطية سبور vs أنطاليا سبورفي الساعة 12:30 ظهرا

قيصري سبور vs جيرسونسبورفي الساعة 3 عصرا

بشكتاش vs ألتاي في الساعة 6 مساء