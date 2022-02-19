عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن قضية كهربا ومطالب كيروش ولجنة الحكام .. فيديو

وليد العطار
وليد العطار

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني إجراء تعديلات في جدول الدوري الممتاز.

 

قال وليد العطار عبر تصريحات تليفزيونية : قمنا بتعديل جدول الدوري الممتاز بناءا على طلب البرتغالي كارلوس كيروش نظرا لخوض منتخب مصر الوطني مباراتي السنغال في الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم بقطر 2022 نظرا لطول رحلة سفر منتخب مصر الوطني الى داكار ما بين مباراتي الذهاب والإياب.  

 

أضاف: لم يتم الحديث عن إجراء أية تعديلات على الجهاز المعاون لمنتخب مصر الوطني كما تردد بعد انتهاء مشاركة الفراعنة الكبار في بطولة أمم إفريقيا والحصول على المركز الثاني بـ الكان الذى أقيم في الكاميرون مؤخرا وأي حديث عن هذا الأمر لا محل له من الإعراب وأدعو الجميع إلى غلق هذا الملف برمته.

 

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي والقنوات الناقلة لها

 

استطرد : عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام قدم خطة واضحة لتطوير التحكيم وسيتم مناقشتها خلال الأسبوع المقبل من خلال جلسة مع مجلس الإدارة للجبلاية على أن يتم مناقشة الأسماء المطروحة في تشكيل لجنة الحكام ونتوجه بالشكر إلى الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج نظرا لما تم تقديمه من جانبهم خلال الفترة الماضية.

 

أزمة الزمالك وكهربا

ونفي وليد العطار وصول أي خطابات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بشأن قضية محمود عبدالمنعم “كهربا” مع نادى الزمالك لافتا إلى أنه سبق الإعلان عن إيقاف بطولة الدوري الممتاز يوم 9 مارس المقبل بناءا على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

 

لفت إلى ان قرار إقامة دوري القسم الثاني من مجموعة واحدة تعاقبت عليه العديد من مجالس الإدارة واللجان وتم اتخاذ القرار الذى أعتبره جريئا من قبل جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالي على أن يتم تطبيقه في موسم 2023 - 2024.

 

كان الاتحاد الدولي للعبة “ فيفا ” حدد 25 مارس المقبل موعدا لمباراة الذهاب بين مصر والسنغال على أن تكون مباراة الإياب في داكار يوم 28 مارس المقبل .



وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش ، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال، وكلف جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بمتابعة جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر الممكنة ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتي السنغال، مؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع خلال الفترة المقبلة .



ووجه كيروش بمتابعة دقيقة للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، والوقوف على مستوى كل لاعب وتقديم تقرير شامل بكل التفاصيل عن حالة كل اللاعبين المتواجدين في أوروبا من أجل اختيار أفضل العناصر.



ووجه كيروش مساعديه بالمتابعة الدقيقة لأبرز نجوم منتخب السنغال خلال الفترة المقبلة من أجل الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل صفوف أسود الترانجا ووضع أفل طريقة ممكن للتعامل معهم.

 

وليد العطار اتحاد الكرة كارلوس كيروش منتخب مصر الدوري كأس العالم بقطر بطولة أمم إفريقيا عصام عبدالفتاح وجيه أحمد عزب حجاج محمود عبدالمنعم نادي الزمالك جمال علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

اتهجم على الكوافير .. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومة مفاجئة |فيديو

موضوعات متعلقة

24 ساعة.. الكاف يوافق على تعديل موعد مباراة العودة بين مصر والسنغال

كارلوس كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

قرد في عباءة يثير ضجة مواقع التواصل الاجتماعي|فيديو

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي والقنوات الناقلة في دوري أبطال إفريقيا

جدل موسمي.. المفتي يرد على من يشكك في الإسراء والمعراج

حكم إيقاظ النائم للصلاة وهل يكون واجبا؟ دار الإفتاء ترد

آلام في حياة الساحر.. كيف احتفظ محمود عبد العزيز بالأداء العبقري رغم مرضه؟

تسريبات تكشف مفاجآت قادمة مع هاتف أوبو الرائد Oppo Find X5 Pro

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس الإسماعيلية ليست الأولى.. عريس يصفع زوجته أمام المعازيم.. وآخر يحلق شعر عروسه|الفيديو

اشترى الدبلة..سمير صبري يكشف عن حبه لـ سماح أنور وسر الـ22 سنة

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ