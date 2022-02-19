اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن قضية كهربا ومطالب كيروش ولجنة الحكام .. فيديو

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني إجراء تعديلات في جدول الدوري الممتاز.

قال وليد العطار عبر تصريحات تليفزيونية : قمنا بتعديل جدول الدوري الممتاز بناءا على طلب البرتغالي كارلوس كيروش نظرا لخوض منتخب مصر الوطني مباراتي السنغال في الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم بقطر 2022 نظرا لطول رحلة سفر منتخب مصر الوطني الى داكار ما بين مباراتي الذهاب والإياب.

أضاف: لم يتم الحديث عن إجراء أية تعديلات على الجهاز المعاون لمنتخب مصر الوطني كما تردد بعد انتهاء مشاركة الفراعنة الكبار في بطولة أمم إفريقيا والحصول على المركز الثاني بـ الكان الذى أقيم في الكاميرون مؤخرا وأي حديث عن هذا الأمر لا محل له من الإعراب وأدعو الجميع إلى غلق هذا الملف برمته.

استطرد : عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام قدم خطة واضحة لتطوير التحكيم وسيتم مناقشتها خلال الأسبوع المقبل من خلال جلسة مع مجلس الإدارة للجبلاية على أن يتم مناقشة الأسماء المطروحة في تشكيل لجنة الحكام ونتوجه بالشكر إلى الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج نظرا لما تم تقديمه من جانبهم خلال الفترة الماضية.

ونفي وليد العطار وصول أي خطابات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بشأن قضية محمود عبدالمنعم “كهربا” مع نادى الزمالك لافتا إلى أنه سبق الإعلان عن إيقاف بطولة الدوري الممتاز يوم 9 مارس المقبل بناءا على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

لفت إلى ان قرار إقامة دوري القسم الثاني من مجموعة واحدة تعاقبت عليه العديد من مجالس الإدارة واللجان وتم اتخاذ القرار الذى أعتبره جريئا من قبل جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالي على أن يتم تطبيقه في موسم 2023 - 2024.

كان الاتحاد الدولي للعبة “ فيفا ” حدد 25 مارس المقبل موعدا لمباراة الذهاب بين مصر والسنغال على أن تكون مباراة الإياب في داكار يوم 28 مارس المقبل .





وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش ، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال، وكلف جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بمتابعة جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر الممكنة ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتي السنغال، مؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع خلال الفترة المقبلة .





ووجه كيروش بمتابعة دقيقة للاعبين المصريين المحترفين بالخارج، والوقوف على مستوى كل لاعب وتقديم تقرير شامل بكل التفاصيل عن حالة كل اللاعبين المتواجدين في أوروبا من أجل اختيار أفضل العناصر.





ووجه كيروش مساعديه بالمتابعة الدقيقة لأبرز نجوم منتخب السنغال خلال الفترة المقبلة من أجل الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل صفوف أسود الترانجا ووضع أفل طريقة ممكن للتعامل معهم.