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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. خارجية النواب تطالب بتوجيه خطبة الجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة

النائبة سحر البزار
النائبة سحر البزار

أعلنت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تقدمها  باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتوجيه خطبة الجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة صوره من تحرش و ضرب و قتل، و الذي يكون تحت غطاء ديني في الكثير من الأحيان لجهل القائم بالعنف بأساسيات دينه التي منحت المرأة الكثير من الحقوق و الحماية.

وأوضحت النائبة سحر البزار، فى طلبها  أن خطبة الجمعة وسيلة من ضمن وسائل متعددة التي قد تستخدمها الدولة لرفع وعي المواطنين، و خصوصا في المحافظات الأقل حظا في التعليم و بها نسب عالية من الفقر فوجب النهوض بثقافة ووعي المجتمع بحقوق المرأة و دحض العنف ضدها، وذلك  تماشيا مع استراتيجية الدولة ٢٠٣٠ و استراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ و التي حققت الي الآن مكاسب تشريعية و تنفيذية.

جدير بالذكر ان النائبة سحر البزار كتبت على صفحته الشخصية فيس بوك:"  عبد الله بيستشهد بالدين وممارسات ثقافية خاطئة.. وهو يمارس العنف تحت غطاء ديني وعليه أرى ان وزير الأوقاف عليه ان يعمل على محو أمية الراجل بقضايا العنف ضد المرأة المستتر بغطاء ديني مبني علي الجهل من خلال خطبة الجمعة كوسيله من وسائل عديده يجب ان تستخدمها الدولة لرفع الوعي والثقافة في المجتمع. 

الخارجية مجلس النواب مناهضة العنف ضد المرأة وزير الاوقاف حقوق المرأة

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