إعلان الأفلام المشاركة بالدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية بمؤتمر صحفي .. تفاصيل

قرر المخرج "سعد هنداوي" رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الإعلان عن كافة تفاصيل الأفلام المقرر مشاركتها بالدورة الـ ٢٣ للمهرجان والمقرر إقامته في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس المقبل و ذلك من خلال مؤتمر صحفي يعقد نهاية فبراير الحالي.

وصرح هنداوي أنه جاري حاليا التواصل مع كافة صناع الأفلام الذين تم إختيار أفلامهم للمشاركة فى الدورة ال ٢٣، علي ان يتم إعلانها مع كافة تفاصيل الدورة من خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، والذي سيعلن خلال الأيام المقبلة عن موعد إقامته.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .