المخبر الاقتصادي.. كتاب جديد للكاتب حسام السمان

أعلن الكاتب حسام محمد عبد العظيم الشهير بحسام السمان، طرح الطبعة الأولى من كتابه الجديد "المخبر الاقتصادي" بجميع المكتبات والمعارض ومنها معرض اسكندرية للكتاب.

وأوضح السمان في تصريحات له، أن الكتاب يتحدث عن كيفية استخدام الاقتصاد في الحياة اليومية وشرح المبادئ والأساسيات الاقتصادية بطريقة مبسطة للمواطن العادي، مؤكدا على أهمية دراسة علم الاقتصاد لكونه الأساس في التعاملات الحياتية واليومية للأفراد والشركات والمجتمع.

وأضاف الكاتب، أن هذا الكتاب يعد ثالث مؤلفاته، حيث سبق وأصدر اقتصاديات الثقافة والوجيز في الدراسات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه مهتم بإصدار مثل هذه المؤلفات كجزء من استراتيجية تبسيط علوم الاقتصاد للأفراد العاديين من واقع دراسته وخبرته العلمية والعملية في هذا المجال.

يذكر أن الكاتب حسام محمد عبد العظيم الشهير بحسام السمان من مواليد أغسطس 1989، وحاصل على دراسات عليا قسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة عين شمس، ولديه عدد من المؤلفات الاقتصادية: اقتصاديات الثقافة، الوجيز في الدراسات الاقتصادية، والمخبر الاقتصادي.