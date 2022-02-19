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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. جونيور آجاي مهاجم الأهلي السابق بنضم الى نادي النصر الليبي

جونيور اجاى
جونيور اجاى

أعلن نادي النصر الليبي اليوم السبت عن تعاقده مع مهاجم النادي الأهلي السابق النيجيري  جونيور أجاي في صفقة من العيار الثقيل للفريق الليبي دون الإفصاح عن المقابل المادي.


ومن المنتظر أن يصل النيجيري جونيور اجاي لاعب النادي الأهلي السابق إلى مدينة بنغازي في ليبيا خلال الساعات القادمة للانضمام إلى صفوف الفريق النصراوي في رحلة احتراف بالدوري الليبي.

 

كان محمد شبانة أكد أن النيجيري جونيور أجاي مهاجم فريق الأهلي السابق طلب  الحصول على راتب سنوي يصل إلى مليون دولار للموافقة على الانضمام لصفوف الزمالك في الفترة المقبلة”.


وتابع ببرنامجه “بوكس تو بوكس” المذاع عبر فضائية “etc”: “دخل الزمالك في خط المفاوضات مع اللاعب النيجيري جونيور اجاي  وعرضوا عليه التوقيع من الآن على أن ينضم لأي نادي في يناير المقبل لمدة 6 شهور بسبب عقوبة إيقاف القيد على النادي ثم يعود وينضم للفريق بداية من الموسم الجديد”.


وأضاف: “يمتلك جونيور أجاي في جعبته عدد من العروض ويعتبر أبرزها في الوقت الحالي من نادي بيراميدز الذي يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

 

اجاي يعلن رحيله عن الأهلي 

وأعلن النجم النيجيري جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي انتهاء تعاقده مع فريقه بعد رفع اسمه من قائمة القلعة الحمراء للموسم الحالي.


وكتب جونيور أجاي عبر حسابه الشخصي علي "إنستجرام" قائلا: “بامتنان عميق لله سبحانه وتعالى ، أعلن انتهاء عقدي مع النادي الأهلي لكرة القدم ، للإدارة التي لم تكن سوى عائلة بالنسبة لي ، ولزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمشجعين”.


وتابع: "لقد كنتم جميعًا. نظام الدعم الخاص بي ، شكرًا لك على ثباته معي خلال تلك السنوات ، أنتم يا رفاق أفضل لاعب في اللعبة ، أنا أحبك جميعًا".


ولعب أجاي مع الأهلي 161 مباراة بكل البطولات، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في 2016، سجل 41 هدفا وصنع 30هدفا، وحصد مع الأهلي 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الأفريقي مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.

 

فيما قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم": "جونيور أجاي حصل على مستحقاته من الأهلي وفسخ عقده بالتراضي، ولديه عرض داخلي وآخر خارجي ولكنه فضل فسخ تعاقده لأنه يبحث عن اللعب، وهذا أفضل من اللجوء للفيفا والمحكمة الرياضية".

 

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي  عن فسخ التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي.

 

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية، بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على قطاع الكرة.

 

 

 

 

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