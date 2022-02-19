الجزائر.. جهود مع فرنسا لتحديد هوية الشهداء الذين تم استرجاع رفاتهم

كشف وزير المجاهدين الجزائري، العيد ربيقة، عن جهود جزائرية-فرنسية لتحديد هوية الشهداء الذين تم استرجاع رفاتهم.

وقال الوزير بخصوص استرجاع رفات وجماجم الشهداء، من متحف الإنسان بباريس فرنسا، أنه وبعد العملية الأولى التي مكنت من استرجاع رفات 24 شهيدا.

تعمل السلطات الجزائرية حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الفرنسية على تحديد هوية الشهداء والتأكد من صحة المعلومات الخاصة بهم، وفق ما نقل موقع "النهار" المحلي.

وأعلن الوزير أمس الجمعة، من ولاية تبسة أن التحضير جار حاليا لبرنامج احتفالي هام يشمل عديد القطاعات. يرقى لإحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، وفق الموقع.