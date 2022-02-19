برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة و"رسالة" لتحقيق التدريب التحويلى للطلاب والخريجين

وقع الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس هشام المناوى رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية اليوم السبت، برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجمعية رسالة بقاعة مجلس الجامعة على هامش زيارة الدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي لجامعة المنصورة بهدف تحقيق التدريب التحويلى للطلاب والخريجين على العديد من الدورات التدريبية للتأهيل لسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيڤين القباچ وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلى، الدكتور صلاح هاشم مستشار الوزير للسياسات الاجتماعية، اللواء طارق المراكبى مدير مكتب وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية بالدقهلية.

وأعربت الدكتورة نيڤين القباچ، عن سعادتها بزيارة محافظة الدقهلية وبالتواجد فى رحاب جامعة المنصورة.

وأشادت بتضمن محافظة الدقهلية لجامعات أهلية بالإضافة إلى جامعة المنصورة ذات التاريخ العريق مما جعلها تجمع بين التاريخ العريق والمستقبل الواعد.

وأضافت أن دور الجامعة يتضمن العلم وتنمية المحتمع من خلال بناء شخصية الإنسان وتوظيف القدرات الشبابية جيدا.

ونوهت بدعم وزارة التضامن الاجتماعى لجامعة المنصورة فى تحقيق متطلبات الطلاب ذوى الإعاقة وغير القادرين وبوجود حملات تطوع تابعة للوزارة مثل حملتى مودة ومكافحة الإدمان.

وأعرب الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعادته بزيارة الدكتورة.نيڤين القباچ لجامعة المنصورة مرحبا بها وبكافة الحضور وممثلى الجمعيات الأهلية بالدقهلية.

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