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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برق ورعد في سيناء.. الأرصاد: المنخفض الجوي تحول لكتل سحابية وانتظروا الثلوج

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية والمحطات، ترصد حالة الطقس مناطق سيناء تحت الأمطار والبروق؛ وتساقط أيضًا حبات البرد هناك على مناطق متفرقة، بالتزامن مع موجة الأمطار التي تشهدها مختلف مناطق الجمهورية.

حالة الطقس 

حالة الطقس في مصر الآن

وأشارت هيئة الأرصاد، من خلال صور الأقمار الصناعية، التي ترصد حالة الطقس إلى انتقال حركة المنخفض الجوي إلى الكتل السحابية على سيناء، وأصبحت أجزاء واسعة منها عرضة للأمطار والبروق وتساقط لحبات البرد “الثلوج” أيضا.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه متوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى أخر اليوم، كما توجد فرص لتجدد الأمطار علي مناطق من الدلتا والقاهرة لكن اقل حدة من الصباح. 

ونشرت هيئة الأرصاد، بعد ظهر اليوم، السبت، صورا أيضا لتكاثر السحب الرعدية على المدن المطلة على خليج السويس ( الزعفرانة - أبو زنيمة - رأس سدر) ومناطق من سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا  تصل الى حد السيول أحيانا.

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وقالت هيئة الأرصاد، إنه مع استمرار السحب الممطرة على شمال الصعيد ومناطق من الصحراء الشرقية واستمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى، تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بسبب الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وتكون الرمال المثارة تظهر باللون الوردى. 

مناطق الامطار ودرجات الحرارة

وتشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم، السبت، بحسب هيئة الأرصاد، أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس 

وبحسب هيئة الأرصاد، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة وأحيانا رعدية على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح يشمل معظم محافظات الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الأمطار الغزيرة يصاحبها انخفاض ملحوظ خلال طقس اليوم، في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، حيث تسجل على مناطق الجمهورية، التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10
السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 11
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 14
شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 8
جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 10

الأرصاد هيئة الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة الطقس في مصر الطقس اليوم

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