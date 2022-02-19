محافظ المنيا يطمئن على جاهزية مخر سيل "أولاد يونس" بمطاي

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا، مخر سيل "أولاد يونس" بمركز مطاي، وذلك للتأكد من جاهزيته واستعداده لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول محتملة وذلك على خلفية تعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى، والمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، ومسؤل شركة الكهرباء، وعدد من الجهات المعنية.

واطمأن المحافظ علي جاهزية مخر السيل واستعداده لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول محتملة، وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق التدابير التى تم التدريب عليها خلال الخطة التدريبية الشاملة للمحافظة لمواجهة أزمة السيول حال وقوعها.

وحرص المحافظ، على الوقوف على مدى جاهزية المعدات، ومدي التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة جاهزية شبكات صرف الأمطار أولا بأول وتواجد المعدات الخاصة لكسح وسحب المياه، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول سواء الطبيعية أو الصناعية، وكذلك التأكيد على الاستمرار في تحديث قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع المديريات والجهات بالمحافظة.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والعمل على إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة مخرات السيول، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي.