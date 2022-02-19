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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد ونيللي كريم وسيد رجب أبطال فيلم عالمي مع "ممثلة الأوسكار"

عمرو سعد
عمرو سعد

وقع الاختيار على النجم عمرو سعد، للمشاركة في بطولة الفيلم العالمى "همس الصحراء" مع النجمة الأمريكية ميرا سورفينو الحائزة علي جائزة الاوسكار مرتين، والنجوم المصريين نيللى كريم وسيد رجب والممثل الأمريكي جون سافاج، والفنانة الإيطالية التونسية مايا طلام.

 

وانتهى عمرو من تصوير مشاهده بمنطقة صحراء سيوة فى مصر، والفيلم من إخراج الايطالية إيلاريا بوريلي.


ويعد الفيلم المشاركة الأولى للنجم عمرو سعد في فيلم عالمى الذى يراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني، ويقدمه بشكل جديد ويحرص من خلاله على إبراز طاقاته التمثلية، ويحمل عدد من المفاجئات أثناء طرحه.

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ويكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الحادية عشر، والتى تقام فى الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، النجم عمرو سعد عن أعماله الفنية، حيث يأتى عمرو من لبنان من أجل تكريمه والعودة مباشرة لتصوير مسلسل "توبة"، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى، ويشارك فى بطولته كل من ماجد المصرى، أحمد بدير، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، كريم عفيفى.

عمرو سعد همس الصحراء جائزة الأوسكار الأوسكار مهرجان الاقصر للسينما

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