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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كين يقود توتنهام لانتصار مثير على مانشستر سيتي ويشعل صراع الصدارة بـ البريميرليج

توتنهام
توتنهام

أشعل فريق توتنهام بطولة الدوري الإنجليزي، بفوزه المثير على مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة البريميرليج.

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق السويدي ديجان كولوسيفسكي من متابعة لتمريرة زميله سون هيونج مين.

واستطاع إلكاي جوندوجان تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر سيتي من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ستيرلينج من الجهة اليسرى، وفشل لوريس حارس توتنهام في التصدي لها.

وأحرز هاري كين الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة 59 من متابعة رائعة للكرة العرضية المرسلة من سون هيونج مين من الجهة اليسرى.

وسجل كين هدفًا لتوتنهام في الدقيقة 73، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيدية.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ مانشستر سيتي تحصل عليها برناندو سيلفا بعد لمس روميرو مدافع توتنهام الكرة بيده.

وتولى الجزائري رياض محرز تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 91 معلنًا عن هدف التعادل.

وأثناء اتجاه المباراة لنهايتها، أحرز هاري كين الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 95 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من كولوسيفسكي، مشعلًا الصراع على صدارة البريميرليج.

انتصار توتنهام رفع رصيدهم لـ 39 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة في المركز الأول.

تشكيل توتنهام

وضم تشكيل توتنهام كل من:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إيريك داير - بين دايفز

خط الوسط: إيمرسون رويال - رودريجو بينتانكور - إيميل هويبيرج - ريان سيسينيون

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناندو سيلفا - رحيم ستيرلينج - فيل فودين.

مانشستر سيتي البريميرليج الجزائر توتنهام الدوري الإنجليزي رياض محرز هاري كين

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