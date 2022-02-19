تساقط الثلوج على سانت كاترين وأمطار غزيرة بطور سيناء ودهب.. وغلق للطرق

تساقطت الثلوج بكثافة علي مدينة سانت كاترين منذ قليل وغطت الثلوج قمم الجبال وسط فرحة أهالي وسكان المدينة الذين خرجوا يلتقطون الصور والفيديوهات .

بينما تعرضت مدن طور سيناء ودهب ونويبع لحالة من الطقس المتقلب بسبب الاخدود العلوي وسقطت أمطار غزيرة علي المدن الثلاث مع رياح شديدة وتعرضت مناطق وادي جني بدهب ووادي وتير بنويبع وأبو حجاب بطور سيناء .

وقد أعلنت غرفة عمليات جنوب سيناء عن غلق طريق وادي وتير وقطع التيار الكهربائي بالمنطقة لحين إزالة اثار السيول وتوقفها .

وقال أسامة عامر من سكان سانت كاترين إن سقوط الثلوج يمثل فرحة لأبناء سانت كاترين حيث تكتسي المدينة باللون الابيض وبعدها يحل الدفء ويبدأ الربيع .

وأضاف الشيخ حميد ابو غلبة من مشايخ سانت كاترين أن تساقط الثلوج خير للجميع حيث تملأ الآبار الجوفية والبحيرات والسدود بالمياه العذبة الصالحة للشرب وزراعة الأرض .

وأضاف سليمان الجبالي من شباب سانت كاترين أن الثلوج سقطت بكثافة علي سانت كاترين مشيرا إلي أنه كان ليس من المتوقع سقوط الثلوج بهذه الكثافة اليوم وان تكتسي المدينة باللون الابيض .

وكانت تعرضت اليوم محافظة جنوب سيناء لامطار غزيرة وسيول متوسطة في مدن ابورديس ابو زنيمة ودهب ومنطقة وادي فيران ادت لإغلاق عدد من الطرق لحين رفع اثار السيول من رمال و طمي .

وأعلن مركز العمليات بمحافظة جنوب سيناء إن جميع الطرق مفتوحة ما عدا طريق أبو زنيمة طور سيناء القديم بعد تعرض الطريق لسيل متوسط سار في مجراه الطبيعي في اتجاه البحر. وأوضح مركز العمليات أن الطريق الجديد " النفق - شرم الشيخ " مفتوح ويعمل بكفاءة

وقد تم الدفع بالمعدات الثقيلة اللوادر والكراكات وسيارات الشفط لإزالة آثار السيول والامطار وإزالة الاطماءات.

وكانت سقطت أمطار غزيرة علي مدينة طور سيناء فجر اليوم والتي أطلق عليها أهالي جنوب سيناء امطار الخير حيث تملأ الخزان الجوفي وتروي المزارع .

وتعرضت منطقة مدسوس علي طريق شرم الشيخ دهب لسيل متوسط ادي لإغلاق الحريق عدد من الساعات واعيد فتحه مرة أخري .

وفي سانت كاترين تساقطت الثلوج علي قمة جبل موسي وقمم الجبال الأخري وانخفضت درجة الحرارة لما تحت الصفر مرة أخري وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن الثلوج عادت للسقوط علي قمم الجبال مرة أخري

وقد قام مجلس مدينة طور سيناء بالدفع بسيارات الشفط الكبيرة لشفط المياه من الشوارع وإزالة آثار الأمطار والسيول .