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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد منتصر بعد القبض على دكتور الكركمين:تحية لمن تصدى لإمبراطور الأعشاب الوهمية

صدى البلد

وجّه الدكتور خالد منتصر، الشكر لوزير الصحة، بعد القبض على  أحمد أبو النصر الشهير بـ "طبيب الكركمين" على خلفية اتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر.

وكتب خالد منتصر ، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" تحية لوزير الصحة ( القائم بعمل) المسئول الوحيد الجريء الذي تصدى لامبراطور الأعشاب الوهمية السحرية التي تشفي من الإسهال حتى السرطان.

وتابع «القبض على الصيدلي إمبراطور الأعشاب وعرضه على النيابة غداً ، الصيدلي الذي اشترى الفضائيات  ويعالج المرضى على الهواء الدور على الضحايا أن يتقدموا بالشكاوى والبلاغات كفاكم سلبية ، لاتكتبوا فقط على الفيسبوك ولكن كونوا ايجابيين وساعدوا المسئولين وقدموا بلاغات للنيابة عشان ماتجوش تشتكوا وتقولوا المسئولين مابيعملوش حاجة  ”. 


واختتم منتصر “ جاء الدور على نقابة الأطباء أن تقدم بلاغاً هي ونقابة الصيادلة المنشور الذي كتبته من يومين أصرخ فيه من تلك الجرائم ”. 

 

 

وزير الصحة نقابة الصيادلة السرطان خالد منتصر

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