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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدقي صخر يكشف تفاصيل مسلسل ريفو

صدقي صخر
صدقي صخر

قال الفنان صدقي صخر خلال لقائه مع كاميرا برنامج شو تايم، المذاع على قناة cbc إنه يشارك في مسلسل ريفو الذي سيعرض على منصة واتش ات قريبًا.


وأضاف صدقي، إنه يشارك أمير عيد وفرقة كايروكي في ريفو، معلقًا إن التجربة مختلفة حيث تجمع بين الغناء والتمثيل وتعد من أعمال واتش أت الأصلية.

وتابع صخر، إنه يجمع بين المجالين الذي يحبهم وهما التمثيل والغناء، حيث يشارك في ريفو كمطرب ومغني معللًا إنه يحب تلك التجربة والتي يراهن على إعجاب الجمهور بها.

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أبطال مسلسل ريفو 

وينتمي مسلسل ريفو لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركيم سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

محمد رمضان احمد عيد صدقي صخر انصاف مجانين سارة عبد الرحمن

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