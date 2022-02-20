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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يستهدف مراسلي التلفزيون المحلي في دونيتسك

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت قناة تلفزيونية محلية في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، إن مراسليها تعرضوا لإطلاق نار وسط تصعيد عسكري مستمر بين دونباس وكييف.

وقالت قناة يونيون تي في، التي تديرها السلطات المحلية، إن الحادث وقع في قرية سخانكا في دونيتسك، ولم تبلغ عن وقوع اصابات.

كما أنها لم تقدم أي دليل بالفيديو أو الصور على الحادث المزعوم، كما لم تذكر القناة من أين أتت النيران أو من تعتقد مسؤوليتها.

ومنذ يوم الخميس، اتهمت جمهورية دونيتسك وجمهورية لوجانسك، كييف بقصف عنيف عبر الخط الفاصل الذي نصت عليه اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار 2014-2015.

وفي غضون ذلك، اتهم الجيش الأوكراني، جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بارتكاب عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار ونفى خططًا للاستيلاء على المناطق الانفصالية بالقوة.

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كما أفادت وزارة الدفاع في جمهورية لوجانسك، المعلنة من جانب واحد، اليوم الأحد، بأنها صدت محاولة هجوم للجيش الأوكراني على مواقعهم في منطقة بيونيرسكي.

وحسب “روسيا اليوم” قالت: "شن جنود من لواء الهجوم 79 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية هجوما بالقرب من قرية بيونيرسكوي في حوالي الساعة الخامسة صباحا، مع عبور نهر سيفيرسكي دونيتس. ونتيجة الاشتباك تكبد العدو خسائر وتراجع".

وأفادت السلطات بمقتل مدنيين اثنين جراء محاولة الاختراق والهجوم للجيش الأوكراني في منطقة بيونيرسكي السكنية.

إلي ذلك، أفادت قناة “روسيا اليوم”، في نبأ عاجل منذ قليل، بسماع دوي أصوات انفجارات ضخمة في ضواحي دونيتسك.

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