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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط جرحى.. تعرض مواقع للجيش الأوكراني لـ 20 قصفا عنيفا في دونباس

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، إن المواقع التابعة للجيش الأوكراني في دونباس تعرضت للقصف 20 مرة مما أدى إلى وقوع إصابات، حسبما أفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان، أنهما تعرضتا لانتهاكات وقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني استهدف مناطق سكنية ومصنعا حكوميا بـ دونيتسك.

 

وحسب وكالة “نوفوستي” ذكرت سلطات دونيتسك، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيمياوية، بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

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واستهدف  الجيش الأوكراني نقاطا سكنية في دونيتسك لمدة ساعتين، وهي دوكوتشيفسكن، وقرية ستاروميكايلوفكا في غرب دونيتسك، وقرى نوفولاسبا ولينينسكوي في جنوب الجمهورية، وقرية سبارتاك بشمال دونيتسك. 

 

واستخدم الجيش الأوكراني قذائف هاون عيار 120 ملم وقاذفات قنابل يدوية من مختلف الأنواع، ومدفعية ثقيلة.

 

كما أفادت قناة "روسيا اليوم"، بسماع دوي أصوات انفجارات ضخمة في ضواحي دونيتسك شرقي أوكرانيا.

 

يأتي ذلك بعد دوي سلسلة انفجارات متعددة في مركز مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا الجمعة والسبت.

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