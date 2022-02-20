هادية حسني نائبة "التنسيقية": المنحة السويدية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أعلنت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على اتفاقية منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي بمبلغ ١٠ ملايين كورونة سويدية.

وقالت النائبة هادية حسني، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تخفف عن الموازنة العامة للدولة، ولا يوجد أي أعباء على الدولة المصرية بل تهدف الاتفاقية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وأضافت: "تعمل المنحة على توفير الأعمال الاستثمارية لتحسين استقرار الشبكة في جميع الظروف والأحمال المختلفة وتساعد على رفع كفاءة شبكة الكهرباء بجميع المحافظات".

وأكدت نائبة التنسيقية أن "الاتفاقية تعمل على المساهمة في دراسة دمج الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في الشبكة القومية للكهرباء في ظل اهتمام الدولة المصرية بالوصول لمزيج الطاقة الأمثل والحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة".