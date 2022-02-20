شبهه بهتلر.. أيلون ماسك يهاجم رئيس وزراء كندا في تغريدة| فيديو

عرضت قناة العربية، فيديو يكشف عن تغريدة جديدة لايلون ماسك مؤسس شركة تسلا أثارت غضبا عارما، حيث شبه فيها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بزعيم النازية أدولف هيتلر.

وأضاف الفيديو، أن ايلون ماسك قام بنشر صورة لهتلر من باب "السخرية"، مؤكدا أن البعض اعتبر أن التغريدة جاءت كـرد من ماسك حول خطط ترودو لقطع التبرعات المشفرة عن المتظاهرين المحتشدين من أسابيع في العاصمة الكندية أوتاوا احتجاجا علي تدابير كورونا.

وأوضح الفيديو إنه بعد ساعات من نشر ماسك لتغريدة "هتلر" نشر مؤسس تسلا تغريدة أخري دعا فيها لقراءة كتاب للتاريخ الاقتصادي لألمانيا النازية.