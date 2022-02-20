مفاجأة جديدة في قضية فيلم "راست": تبرئة أليك بالدوين من تهمة إطلاق الرصاص

كشفت المدعي العام في نيو مكسيكو مفاجأة جديدة في تحقيقات قضية فيلم راست المتهم فيها الممثل الأمريكي أليك بالدوين بإطلاق الرصاص على زميلته المصورة السينمائية هالينا هاتشينز ما تسبب في وفاتها على الفور بحسب موقع page six.

وأوضحت المدعي العام ماري كارماك ألتويس في تصريحات لها، إنها أجرت تحقيقات دقيقة بعد إصرار أليك بالدوين في أقواله بالتحقيقات، وفي مقابلته التلفزيونية الوحيدة التي أجراها بعد الحادث على عدم ضغطه على الزناد.

وأكدت المدعي العام في نيو مكسيكو، على أن أليك بالدوين ربما أطلق الرصاصة لكنه لم يضغط على الزناد، وهو أمر نادر الحدوث لكنه ممكن مع أنواع معينة من الأسلحة قديمة الطراز.

أثناء تصوير المشهد سحب أليك بالدوين الزناد بالفعل إلى الخلف لكنه توقف عند هذه اللقطة، وعند تركه للسلاح اصطدم دبوس الإطلاق بالرصاصة فخرجت بشكل عشوائي دون قصد.

وأجرى فريق التحقيقات تجربة حية على نوع السلاح الذي كان يستخدمه أليك بالدوين في المشهد المقصود، وهو مسدس يعود إلى خمسينيات القرن التاسع عشر، لاختبار ما إذا كان عطلا ميكانيكيا تسبب في إطلاق الرصاصة دون قصد.

يؤكد أليك بالدوين في كل تصريحاته على أنه بريء من تهمة إطلاق الرصاص على زميلته هالينا هاتشينز والتسبب في وفاته، وإصابة مخرج الفيلم جويل سوزا في الترقوة.

أليك بالدوين أمام القضاء

قررت أسرة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز رفع دعوة قضائية ضد أليك بالدوين وطاقم إنتاج فيلم Rust زاعمين أن خفض التكاليف والسلوك المتهور أثناء التصوير نتج عنه وفاتها عن طريق الخطأ.

أطلق الرصاص على هالينا هاتيشنز أثناء تصوير فيلم Rust في أكتوبر الماضي، وتوفيت على الفور، حينما كان أليك بالدوين يحمل سلاح ناري من المفترض أن يكون "مفبركا" لكن خرجت رصاصة منه أودت بحاتها على الفور.

وقال محامي أسرة هالينا هاتشينز في مؤتمر الصحفي ، إن زوج المصورة الراحلة وابنها فقداها نتيجة الإهمال، وتستشهد الدعوة المرفوعة في نيو ميكسيكو برسائل نصية وإيميل إلكتروني بمساعد كاميرا سابق ترك الفيلم قبل وفاتها بسبب مشكلات في الإنتاج.

وتؤكد الدعوة أن أليك بالدوين انتهك قواعد عديدة للتعامل الآمن مع الأسلحة النارية، وارتكب إطلاقا متهورا لسلاح مميت، وهي جريمة جنائية في ولاية نيو ميكسيكو، رغم تصريحات الممثل الأمريكي السابقة بأنها لا يتوقع توجيه أي اتهامات جنائية بحقه.

كما قدمت محامية عائلة هالينا هاتشينز التماسا لإدراج اسمها كممثل عن أسرة المصورة القتيلة لمتابعة إجراءات التحقيق في دعوى القتل الخطأ المرفوعة أمام محاكم نيو ميكسيكو نهاية يناير الماضي.