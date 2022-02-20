امتياز لرسالة ماجستير عن «الأحداث الخاصة بالمؤسسات الثقافية الحكومية»

تحت عنوان دور الأحداث الخاصة فى إدارة الصورة الذهنية للمؤسسات الثقافية بمصر، حصل الباحث محمود شافعى خبير العلاقات العامة على درجة الماجستير بتقدير امتياز بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بعدما أثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة، وعلى جهد الباحث.



وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور سامى طايع، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة (رئيسًا ومناقشًا)، والأستاذة الدكتورة فؤادة البكرى، أستاذ العلاقات العامة بكلية الأداب جامعة حلوان والأستاذ الدكتور ريم عادل أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ومعهد البحوث "مشرفًا".

وصرح الباحث أن الرسالة تعد الأولى من نوعها التى تجمع بين متغير الأحداث الخاصة والصورة الذهنية بالمؤسسات الثقافية، وأضاف أن المشكلة البحثية تكمن فى رصد العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للجمهور عن المؤسسات الثقافية عينة الدراسة من خلال الأحداث الخاصة التى تنظمها، ومدى مساهمتها فى تكوين صورة إيجابية فى أذهان الجمهور نحو المؤسسة، وتأثير هذه الصورة المتكونة على اتجاهات الجمهور وموقفهم من تكرار الزيارة، وكذلك التعرف على معدلات وأهداف المبحوثين من حضور تلك الأحداث ومصادر معلوماتهم عنها وتفضيلاتهم لأنماطها ومضامينها المختلفة، فضلًا عن تقييم المبحوثين للأحداث من حيث جوانبها التنظيمية والإعلامية والتسويقية، وكيف يتم توظيفها والاستفادة منها فى تسليط الضوء على المؤسسة الثقافية والتعريف بأنشطتها المختلفة.