شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بعد سقوط مروحيته

لقي ضابط مخضرم في إدارة شرطة هنتنجتون بيتش مصرعه بعد تحطم مروحيته، التي كان يستقلها في نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا مساء السبت.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، توفي نيكولاس فيلا ، 44 عامًا ، بعد وقت قصير من انتشاله جثمانه من بين الحطام.

وقالت شرطة هنتنجتون بيتش في الساعة العاشرة مساءً إن الضابط الذي لقى مصرعه في حادث تحطم المروحية كان في حالة حرجة عند انتشاله من المياه .

وقال الرئيس إريك بارا: "مدينة هنتنجتون بيتش ، وسكان هنتنجتون بيتش ، وإدارة شرطة هنتنجتون بيتش ، ومجتمع إنفاذ القانون فقدوا ضابطًا كان مكرسًا جهده ووقته لوظيفته حيث كان يفعل ما يحب فعله".

وأضاف بارا أن المروحية كانت متجهة إلى "نداء مكافحة اضطراب" في نيوبورت بيتش وقت سقوطها.

ووقع الحادث بعد الساعة 6:30 مساء بقليل بالتوقيت المحلي ، وفقًا لإدارة المطافئ في نيوبورت بيتش.

كانت المروحية مرئية بين جزيرة ليدو وشبه جزيرة بالبوا وواحدة من ثلاث طائرات تعمل من HBPD ، وكلها تعمل بالطاقة التوربينية.

في غضون لحظات من تحطم المروحية في الماء ، اندفع الناس في مكان قريب للمساعدة في إنقاذ ركاب الطائرة .

وشهدت لقطات فيديو مثيرة من أولئك الذين كانوا يقفون بالقرب منهم فريقًا من حوالي خمسة أشخاص يندفعون إلى الماء ، بما في ذلك ضابط شرطة يمكن رؤيته وهو يحرر أحد الطيارين من كابينة الهليكوبتر.