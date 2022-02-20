وزير الطاقة السعودي: سنرفع قدرتنا الإنتاجية من البترول

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الحملة ضد الاستثمارات في النفط والغاز قصيرة النظر، وأن السعودية ستستمر في الاستثمار بالنفط والغاز وستعمل على رفع قدرتها الإنتاجية.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول في المملكة العربية السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه كلف من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بافتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول والذي يأتي بالتزامن مع يوم تأسيس المملكة.

وقال وزير الطاقة السعودي إن تأسيس السعودية لم يأت بعد احتلال أو استعمار، وأن السعوديين هم الذين أسسوا بلادهم.

وأضاف أن العالم قد لا يستطيع إنتاج كل الطاقة التي يحتاجها الانتعاش العالمي.

وأشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن التركيز على مصادر الطاقة المتجددة فقط خطأ.