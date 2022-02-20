تفعيل سداد المصروفات "عن بعد" لطلاب جامعة حلوان.. تعرف على الخطوات

فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية ، وذلك منعا للتكدس داخل الجامعة و حرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا .

ونوضح طرق سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجامعة.

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع الالكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لأحد البنوك و ايداع المصروفات، وتحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه.