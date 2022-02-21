بورشه تعلن موعد انطلاق نسختها الجديدة Macan T .. فيديو

تعتبر شركة بورشه الألمانية واحدة من اعرق شركات تصنيع السيارات الالمانية حول العالم، حيث استطاعت طوال تاريخها الممتد أن تقدم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة، بين فئة السيدان الرياضية والهاتشباك، والسيارات الخارقة، والكروس اوفر، وايضا فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

بورشه تعلن عن موعد انطلاق نسختها الجديدة Macan T ..

بورشه تعلن عن موعد انطلاق نسختها الجديدة Macan T

ويواصل الصانع الألماني من تألقة بعد ان كشف عن موعد انطلاق النسخة الجديدة Macan T، والتي تنضم موسط عائلة السيارت الـ SUV المدمجة، ليكون مع بداية شهر ابريل القادم من العام الجاري 2022، و تظهر السيارة بتصميم خارجي رياضي، مع مصابيح بورشه الشهيرة ذات الانطباع الحاد والمميز، إلى جانب شبكات أمامية متعددة المقاطع اسفل غطاء المحرك.

بورشه تعلن عن موعد انطلاق نسختها الجديدة Macan T ..

كما دعمت السيارة Macan T من بورشه بجنوط رياضية مزدوجة الأضلاع، مع لمسات خارجية انيقة، ومصابيح خلفية ذات شريط ضوئي متصل، مع اشارة STOP خلفية اعلى ناحية الزجاج، إلى جانب حزمة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية.

وتعتمد السيارة بورشه Macan T على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 265 حصانا، و 196 كيلووات، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 232 كيلومتر في الساعة.

ومن خلال الامكانيات الفنية التي دعمت بها النسخة بوشه Macan T، فيمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية، ومن المتوقع أن تقدم السيارة داخل السوق العالمي بقيمة سعرية قدرها 78.5 الف دولار أمريكي.